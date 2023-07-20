انتشال جثة غريق من أحد الشواطئ غرب الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الإسكندرية وغواصين الخير، من انتشال جثمان الشاب عبدالمجيد عبدالله ، عقب غرقة أثناء الاستحمام باحد الشواطئ بغرب المحافظة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بسقوط بغري في شاطئ تابع أحد النوادي غرب ، وعلي الفور توجهت قوة من القسم ،ترافقهم قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير وسيارة إسعاف، وتبين نزول عبد المجيد عبد الله ، للاستحمام في مياه البحر عقب صلاة المغرب ،ولقي مصرعه بعد أن جرفه التيار الي الداخل .

وبتكثيف البحث ،تمكنت قوات الإنقاذ والغواصين ،من انتشال الجثة بالقرب من مكان الواقعة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .







