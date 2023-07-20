اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انتشال جثة غريق من أحد الشواطئ غرب الإسكندرية

الخميس، 20 يوليو 2023 03:30 م
انتشال جثة غريق من أحد الشواطئ غرب الإسكندرية جثة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الإسكندرية وغواصين الخير، من انتشال جثمان الشاب عبدالمجيد عبدالله ، عقب غرقة أثناء الاستحمام باحد الشواطئ بغرب المحافظة .

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بسقوط بغري في شاطئ تابع أحد النوادي غرب ، وعلي الفور توجهت قوة من القسم ،ترافقهم  قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير وسيارة إسعاف، وتبين نزول عبد المجيد عبد الله ، للاستحمام في  مياه البحر عقب صلاة المغرب ،ولقي مصرعه بعد أن جرفه التيار الي الداخل .

وبتكثيف البحث ،تمكنت قوات الإنقاذ والغواصين ،من انتشال الجثة بالقرب من مكان الواقعة ، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .


 


 

أخبار الإسكندرية

قوات الحماية المدنية

غريق شاطئ

غرب الإسكندرية

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة