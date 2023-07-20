اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 05:49 م
أكرم القصاص
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اليونان تعلن حالة الطوارئ فى ثلاث مناطق فى جزيرة رودس جراء اشتعال حرائق الغابات

الخميس، 20 يوليو 2023 05:37 م
اليونان تعلن حالة الطوارئ فى ثلاث مناطق فى جزيرة رودس جراء اشتعال حرائق الغابات حرائق الغابات
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 أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ فى ثلاث مناطق بجزيرة رودس بشرق بحر إيجه، اليوم /الخميس/، مما سمح لها بحشد كل أفراد الإنقاذ والقوات لمكافحة اندلاع حرائق الغابات المستمرة هناك.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن حالة الطوارئ تتعلق بالوحدات البلدية فى كاميروس وأتافيروس وليندوس وستظل سارية لمدة ستة أشهر (حتى 18 يناير 2024)، وفقًا للقرار الذى وقعه الأمين العام للحماية المدنية فاسيليس باباجورجيو.
وتم تقديم الطلب أمس /الأربعاء/ من قبل الحاكم الإقليمى لجنوب بحر إيجه ورئيس بلدية رودس بعد اندلاع الحرائق هناك.. وكانت السلطات اليونانية قد أخلت أربع قرى وفندقا مع اقتراب حرائق الغابات التى اندلعت فى الساعات الأولى من يوم أمس، بالقرب من قرية أبولوناس فى الجبال الغربية.

 

 


حرائق الغابات

اليونان

تغير المناخ

كاميروس



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