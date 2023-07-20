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القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في كل أنحاء أوكرانيا

الخميس، 20 يوليو 2023 11:52 م
القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في كل أنحاء أوكرانيا أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن صافرات الإنذار تدوي في كل أنحاء أوكرانيا.

وفى وقت سابق امتنعت الولايات المتحدة عن الإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن التي قد تتوجه إلى الموانئ الأوكرانية في أعقاب سحب روسيا ضماناتها الأمنية التي كانت منبثقة عن صفقة الحبوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، ردا على سؤال حول المساعدة الأمريكية المحتملة في تأمين حركة السفن إلى الموانئ الأوكرانية، إنه "ليس بوسعي أن أعلن عن أي شيء في ما يتعلق بالموضوع البحري".


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