العسكريون الليبيون يناقشون فى فرنسا سبل توحيد المؤسسة العسكرية

كتب أحمد جمعة

أكدت رئاسة أركان الجيش الوطني الليبي، الخميس، أن الاجتماع الأخير الذي استضافته فرنسا برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد ناقش استكمال توحيد خطوات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مناقشة آليات حماية السيادة الليبية واستقرار البلاد.

وأشارت رئاسة أركان الجيش الليبي في بيان لها إلى أن الاجتماع الذى حضره الفريق رئيس الأركان الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والفريق أول محمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية، بمشاركة لجنة "5+5" قد ناقش أيضا عراقيل تأسيس القوة العسكرية المشتركة والدور المنوط بها، التأكيد على استمرارية عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لاستكمال الاعمال المكلفة بها.

وأوضحت رئاسة أركان الجيش الليبي أن الجنرال فابيان ماندون رئيس الأركان الرئاسية الفرنسية قد قلد الفريق أول عبد الرازق الناظوري، الفريق أول محمد الحداد، أعلى وسام شرف فرنسي أنشأه نابليون الأول للمقاتلين الذين يتمتعون بالشجاعة والصفات الحميدة، كما تم منح أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الوسام الذهبي للدفاع الوطني .

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، اجتماع رئيسي الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، والتابع للجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، بالإضافة إلى ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

ونوهت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها بأنه "ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية المقبلة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبًا في بنغازي في 25 يوليو الجاري."

واستضافت العاصمة طرابلس في 24 مايو الماضي، أول اجتماع لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة العمل الدولية لعملية برلين، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من شرق وغرب ليبيا، وبحضور ممثلي أعضاء المجموعة التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة كلًا من فرنسا وبريطانيا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقى.