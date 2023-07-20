اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 08:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يجدد طلبه بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد حرق المصحف بالسويد

الخميس، 20 يوليو 2023 08:27 م
العراق يجدد طلبه بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى بعد حرق المصحف بالسويد وزير خارجية العراق فؤاد حسين
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء العراقى، وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين بمفاتحة ممثلية العراق الدائمة فى جدة بتجديد طلب العراق بعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس تكرار الإساءة للقرآن الكريم، بحسب ما أكده المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

 

ووجه نائب رئيس الوزراء العراقى بإرسال مذكرة إلى جامعة الدول العربية حول تطورات حادثة الإساءة للقرآن الكريم، مشيرا إلى الإجراءات الحكومية العراقية بشأن حادثة حرق القرآن الكريم تأتي في إطار احترام الديانات السماوية.

 

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن إجراءات الوزارة جاءت عاجلة لمواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا، لافتة إلى أن الدبلوماسيَّة بدأت بمسار متصاعد لإجراءاتها منذ الحادثة الأولى للإساءة للقرآن الكريم، مضيفة "التزمنا مساراً ثنائياً ومتعدد الأطراف للتعبير عن حرصنا في الدفاع عن المقدسات بشكل إجرائى".


اخبار العراق

الخارجيه العراقيه

وزير خارجيه العراق

حرق المصحف

حرق المصحف اليوم

حرق المصحف في السويد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة