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العثور على جثة فتاة فى مياه "بحر يوسف" ببنى سويف

الخميس، 20 يوليو 2023 03:00 م
العثور على جثة فتاة فى مياه "بحر يوسف" ببنى سويف غريق -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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عثر أهالي مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف على جثة فتاة غارقة فى ترعة بحر يوسف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزى جنوب المحافظة.

 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لمأمور مركز سمسطا من عدد من الأهالي بعثورهم علي جثة فتاة طافية فى مياه بحر يوسف، فى المنطقة الواقعة بين قريتي دشاشة ودشطوط التابعة لدائرة المركز.
 
ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إيمان .ر. طالبة ومقيمة قرية دشاشة متغيبة ومبلغ باختفائها، إلى مستشفى سمسطا تحت تصرف جهات التحقيق التى أمرت بتكليف المباحث بتحرياتها حول الواقعة.
 
 
 
 


 

 


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العثور على جثة فتاة فى مياه البحر اليوسفي



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