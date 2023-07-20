وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الأقمار الاصطناعية الأربعة التابعة لمجموعة سواتل "تيانمو-1" للأرصاد الجوية دخلت المدار المخطط لها، مشيرة إلى أنها ستستخدم بشكل أساسى لتقديم خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية.

وتعد هذه المهمة الـ 21 التي تستخدم صاروخا حاملا تجاريا من طراز "كوايتشو-1 ايه".