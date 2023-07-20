الرقابة على الصادرات: تعاون مع شركات القطاع الخاص للوصول بالصادرات لـ100مليار دولار

كتب إسلام سعيد

زار اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات مصنع سيراج (فلير) والمتخصص بتصميم وتصنيع حلول الإضاءة التي تتوافق مع مختلف المشاريع بالمنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس وذلك في إطار توجيهات وزارة الصناعة بأهمية العمل مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة المائة مليار دولار .

وشارك في الزيارة المهندس: احمد فراج رئيس الإدارة المركزية لمعامل فحص واختبارات السلع الصناعيةو المهندس محمد كمال مدير عام معامل فحص السلع الكهربائية و المهندس أشرف شعبان مشرف معمل وحدات الإضاءة و المهندس: خالد نبيل مدير العلاقات العامة بالهيئة.

وكان في استقبال الوفد بالمصنع السيد المهندس نبيل يوسف رئيس مجلس إدارة شركة سيراج للإضاءة والصناعة ومهندس محمد أمين مدير إدارة الجودة ومهندس فادي عادل مدير معامل الشركة ومهندس ميشيل ماهر مدير تدفق المدخلات ومهندس سامي سمير مدير الإنتاج و رانيا رضانا فخري مديرة إدارة لوجسيتك المصنع و رزق سعيد مشرف لوجيستك سيراج الإضاءة وعميد حسام محسن- مدير العلاقات الحكومية.

وقدم المهندس نبيل يوسف رئيس مجلس إدارة شركة سيراج للإضاءة والصناعة بدوره عرض وافى لما وصلت إليه منظومة الإنتاج، كما اصطحب الوفد الى أقسام المصنع من قسم الإنتاج والدهان ومراقبة الجودة ومنظومة التخزين بالإضافة الى زيارة معمل اختبارات وقياس الجودة للوحدات الإضاءة التي تعمل بتكنولوجيا الليد الذي يضم أحدث أجهزة القياس والاختبار العالمية في الشرق الأوسط على مستوى القطاع الخاص والمعتمد من المنظمة الأمريكية (ANAB) accredited by ANSI National Accreditation Board وحاصل على شهادات الأيزو 17025.

وقد أثني رئيس الرقابة على الصادرات عصام النجار على مستوى الجودة في التصنيع والاختبارات التي وصلت لها منتجات شركة السيراج (فيلر) .

وفى هذا الإطار وللتعرف أكثر على إمكانيات الهيئة وخاصة في مجال المعامل الصناعية فقد اصحب المهندس عصام النجار ممثلي شركه السيراج فيلر ووفد من رجال الأعمال والمصانع بالمنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس وذلك لزيارة أحدث معامل الهيئة بميناء العين السخنة والذي افتتحه معالي دولة رئيس مجلس الوزراء في مارس من العام الحالي واستعراض معامل الهيئة والتعرف على إمكانياتها في العديد من المجالات ومنها ومعمل اختبارات الجلود والأحذية ومعمل اختبارات الشد والصلادة ومعمل اختبارات المضخات و معمل اختبارات فلاتر الزيت ومعمل اختبارات فلاتر الوقود ومعمل اختبارات لعب الأطفال ومعمل اختبارات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والأفران البيليت والسخانات ومعمل اختبارات البطاريات الحامضية والجافة.

وأوضح اللواء عصام النجار أن هيئة الرقابة على الصادرات تمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية بكافة موانئ الجمهورية تحرص من خلالها على تطبيق اعلى معايير الجودة الدولية، حيث تلتزم بالقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص وسحب العينات مما يسهم في حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق كما إنها صمام الأمان للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن الهيئة لديها كفاءات وكوادر شابة يتم الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.