الرئيس السيسي يوجه بتعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية، التي تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولاً إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.

وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل كذلك مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتعاون المتنامي مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية في هذا الإطار.

وجه الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة، وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي.