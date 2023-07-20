الداخلية تكشف كواليس قيادة طفل لسيارة بالسلام.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" بأحد الطرق بمدينة السلام بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة ومالكها ، وبإستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته (عامل بجراج "قائد السيارة وقت إرتكاب الواقعة" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وأقر بقيامه بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله والإستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.