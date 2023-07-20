اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 10:45 م
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الداخلية تكشف كواليس قيادة طفل لسيارة بالسلام.. فيديو

الخميس، 20 يوليو 2023 09:47 م
الداخلية تكشف كواليس قيادة طفل لسيارة بالسلام.. فيديو الداخلية تكشف كواليس قيادة طفل لسيارة بالسلام
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" بأحد الطرق بمدينة السلام بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
 
 
 بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة ومالكها ، وبإستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته (عامل بجراج "قائد السيارة وقت إرتكاب الواقعة" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وأقر بقيامه بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله والإستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

السلام

الداخلية

قيادة طفل سيارة



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