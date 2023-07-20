الخارجية الأمريكية: دعمنا لأوكرانيا مستمر.. وكييف حققت تقدما فى الهجوم المضاد

كتب أحمد عرفة

قالت إليزابيث ستينكي المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الحكومة الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مؤكدةً ان بلادها تركز على فعل كل ما تستطيعه من أجل دعمها في الدفاع عن نفسها، ومشددةً على أن أوكرانيا نفذت الهجوم المضاد كما كان مخططا له، كما أن بلادها ستدعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر.

وأضافت «ستينكي»، في لقاء عبر نشرة الأخبار مع قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي همام مجاهد، أنّ بلادها قدمت دعما عسكريا وإنسانيا واقتصاديا، وفي هذا الأسبوع أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مساعدات إنسانية جديدة من أجل دعم أوكرانيا، لافتةً إلى أن قرار دعم أوكرانيا كان صعبا للغاية، ولكن روسيا مستمرة في الهجوم على أوكرانيا باستخدام قنابل أوكرانيا، وبالتالي فإن كييف تحتاج إلى هذه الذخيرة.

وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، أنّه إذا توقفت روسيا عن القتال فلن تبقى هناك حرب، ولكن إذا توقفت عن الدفاع عن نفسها فلن تبقى أبدا، وبالتالي، فإن واشنطن تعمل في ملفات مختلفة ما بين الدعم الاقتصادي والدعم الإنساني والدعم العسكري، مشددةً على أن بوتين هو من اختار الحرب، وروسيا تستطيع إنهاءها وهو ما تريده واشنطن.

وشددت، على أن أوكرانيا حققت تقدما مهما في عمليات الهجوم المضاد، لافتةً إلى أن الحكومة الأمريكية ترى أن أوكرانيا مستعدة ومجهزة بشكل جيد من أجل تحقيق النجاح في ساحة المعركة.