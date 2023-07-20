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التموين: ارتفاع أسعار السكر عالميا لـ700 دولار للطن والمخزون يكفى حتى أبريل 2024

الخميس، 20 يوليو 2023 12:59 م
التموين: ارتفاع أسعار السكر عالميا لـ700 دولار للطن والمخزون يكفى حتى أبريل 2024 الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل 2024 فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات لافتا إلى أن حجم انتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.
 
وأضاف "المصيلحى" أن دخول إنتاج إحدى شركات السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن سيعمل على سد الفجوة  ، وانه يتم حاليا استيراد ما يقرب من 300 الف طن سكر وذلك تحسبا لتأخر موسم البنجر كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج ، أنه حتى أول أمس لدينا 750 ألف طن سكر بالإضافة إلى 350 ألف طن تم التعاقد على استيرادها أي بنحو 1.1 مليون طن سكر.
 
وأكد المصيلحي أنه وجه بإتاحة السكر في الأسواق مشيرا إلى أن السعر العادل للسكر يتراوح من 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بسبب ارتفاع أسعار السكر عالميا ليصل لأكثر من 700 دولار للطن الخام .

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