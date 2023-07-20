اليوم السابع
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التخطيط: 3 مليار دولار استثمارات المرحلة الأولى من طرح محطات تحليه المياه

الخميس، 20 يوليو 2023 09:00 م
التخطيط: 3 مليار دولار استثمارات المرحلة الأولى من طرح محطات تحليه المياه ارشيفية ـ محطة تحليه مياه
كتبت أسماء أمين

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وضعت الحكومة المصرية ووزارة الإسكان في طرح  محطات تحلية المياه البالغة عددها 21 محطة بإجمالى طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولار فى المرحلة الأولى منها والتى تنتهى فى 2025.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قيام الصندوق السيادى وبالتعاون مع وزارة الإسكان مع لجنة المشاركة فى وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء هذا الموضوع، حيث تقدم فى مرحلة التأهيل المسبق أكثر من 90 مستثمرًا من 30 دولة، وقامت اللجنة والصندوق بتأهيل 17 تحالفا منهم، وسيكون الطرح الأول لعدد 4 محطات فى الربع الرابع من عام 2023، بالإضافة إلى محطة سيمنز والمتوقع الانتهاء منها فى الربع الأول من 2024.

وأكد التقرير أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثمارى فى خطة الدولة للعام المالى القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها إلا فى حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التى لها مكون دولارى، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن قيمة المشروعات المستبعدة والمؤجلة وصلت إلى 247 مليار جنيه منها مشروعات فى قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


الصندوق السيادى

محطات تحليه المياه

وزارة التخطيط

وزارة الاسكان



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