التحقيق فى إصابة أطفال بحالات اختناق فى حمام سباحة نادى خاص بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تباشر نيابة سيدي جابر فى الإسكندرية التحقيق فى واقعة تعرض عدد من الأطفال للاختناق، مساء أمس الأربعاء، نتيجة استنشاق غاز الكلور فى حمام سباحة خاص بمنطقة سبورتنج شرقى محافظة الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بوجود حالات اختناق بين عدد من الأطفال داخل أحد الأندية الخاصة بمنطقة سبورتنج فى نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص، تعرّض عدد من الأطفال لحالة اختناق نتيجة استنشاق "الكلور" أثناء تواجدهم داخل حمام السباحة، تم إسعاف بعضهم على الفور، وتم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.