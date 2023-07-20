اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بالوراق

الخميس، 20 يوليو 2023 12:02 م
التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بالوراق غرق شاب _ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل في الوراق، وأشارت التحريات أنه خلال الاستحمام تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة،  يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل خلال الاستحمام بالنيل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة. 
 
تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

غرق شاب

نهر النيل

الوراق

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة