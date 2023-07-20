البيت الأبيض: الذخائر العنقودية لها تأثير على الدفاعات الروسية

كتب أحمد عرفة

قال البيت الأبيض، إن الذخائر العنقودية لها تأثير على الدفاعات الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف البيت الأبيض: الأوكرانيون يستخدمون الذخائر العنقودية بشكل مناسب وفعال، وسنقدم مساعدات لأوكرانيا في الأيام القادمة.

وفى وقت سابق امتنعت الولايات المتحدة عن الإعلان عن أي إجراءات لحماية السفن التي قد تتوجه إلى الموانئ الأوكرانية في أعقاب سحب روسيا ضماناتها الأمنية التي كانت منبثقة عن صفقة الحبوب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، ردا على سؤال حول المساعدة الأمريكية المحتملة في تأمين حركة السفن إلى الموانئ الأوكرانية، إنه "ليس بوسعي أن أعلن عن أي شيء في ما يتعلق بالموضوع البحري".