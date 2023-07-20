اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 08:55 م
أكرم القصاص
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البيت الأبيض: أجرينا اتصالات عبر قنوات متعددة مع كوريا الشمالية بشأن الجندى ترافيس كينج

الخميس، 20 يوليو 2023 08:17 م
البيت الأبيض: أجرينا اتصالات عبر قنوات متعددة مع كوريا الشمالية بشأن الجندى ترافيس كينج بايدن
أ ش أ

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 أكد البيت الأبيض أن واشنطن تعمل جاهدة لضمان عودة الجندى الأمريكى الذى عبر إلى كوريا الشمالية، وذلك خلال اجتماع ثلاثى الأطراف مع اليابان وكوريا الجنوبية يتعلق بسبل التصدى لتهديدات بيونج يانج.

وقال البيت الأبيض - فى بيان له، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم /الخميس/ - : "أجرينا اتصالات عبر قنوات متعددة مع كوريا الشمالية بشأن الجندى ترافيس كينج".


وأضاف أن هناك محاولات للتيقن من سلامة ومكان وجود الجندى الأمريكى ترافيس كينج، الذى عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.

 

 


أمريكا

ترافيس كينج

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بيونج يانج



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