الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر تنظم ندوة حول امتيازات التأمين الصحى الشامل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالأقصر، ندوة توعية مجتمعية بالتنسيق مع مجلس مدينة القرنة، للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان أمن وسلامة المرضى والأطقم الطبية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بنشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، ودور الهيئة واختصاصاتها.

وخلال الندوة، استعرض الدكتور ممدوح وشاحي، مدير فرع الهيئة بالأقصر، أهم نقاط القوة في نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره أكبر المشاريع الوطنية، ويأتي تنفيذه في إطار "رؤية مصر 2030 "والتي تهتم بتوفير نظام صحي متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية، ويشمل جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، وجميع مقدمي الخدمات الصحية، فضلا عن الحق الدستوري والذي يكفل لكافة المواطنين الحصول على حياة صحية سليمة وآمنة.

وحضر الندوة، التي أقيمت بمقر مجلس مدينة القرنة، حسام مهران، رئيس مجلس مدينة القرنة، والنادي محمود، سكرتير عام المجلس، وعدد من العاملين بمجلس المدينة، إلى جانب بعض أسر العاملين حيث تم فتح المناقشات مع الحضور والرد على الاستفسارات والأسئلة المطروحة، وذلك انطلاقاً من الدور الرئيسى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، في توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح مدير عام فرع الأقصر، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المنوط بها إصدار معايير تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا"، إلى جانب الدور الرقابي والذي يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأعلي مستويات الجودة العالمية بالإضافة إلى القيام بتقصى آراء المنتفعين من الخدمات الصحية بصورة منتظمة لضمان رضا متلقى الخدمة التأمينية وحصوله على حقه كاملا.

يذكر أن المنظومة الجديدة توفر العديد من الامتيازات للمنتسبين لها من المرضى أو مقدمى الخدمات الصحية، كما يضمن الحصول على شهادة التسجيل والاعتماد من الهيئة سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية التي يحصل عليها الذى يعتبر محور أساسي فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث تتجنب المنظومة الجديدة جميع تحديات ومعوقات التأمين الصحي القديم، وتفتح المجال لدخول المنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة مما يحقق التنوع والتنافسية بين مقدمي الخدمات الصحية بالإضافة إلى ضمان حق المريض في اختيار جهة تلقي الخدمة الصحية والحصول عليها بأسعار مناسبة للجميع، حيث أشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.



الإعتماد والرقابة الصحية بالأقصر تنظم ندوة حول إمتيازات التأمين



ندوة حول إمتيازات التأمين الصحى الشامل بمدينة القرنة



