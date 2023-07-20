"الإنتاج الحربى": تعاقد "حلوان" للآلات والمعدات و"الزامل" و"AVIC” لصالح مشروع قطار "LRT"

كتب - زكى القاضى

تعاقدت شركة (حلوان) للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مع شركتي "الزامل" و"AVIC" الصينية، للمرة الثانية على التوالي، لتقديم الدعم الصناعى لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) من خلال تنفيذ أعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار، والتي تعد من أهم مراحل تصنيع القطار، والذي يستهدف خدمة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بدعم توطين تكنولوجيا التصنيع ودعم الصناعة الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات المهندس عزت عبد العزيز "نجحنا بالتعاقد مع شركة (AVIC) الصينية وشركة الزامل للحديد؛ لتقديم تقنيات وخدمات لمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، حيث تعد شركة حلوان للآلات والمعدات من أبرز الشركات التي ستقوم بأعمال الجلفنة لمكونات جسم القطار الخفيف (LRT)، وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة (AVIC) الصينية بتوفير التكنولوجيا اللازمة لبناء جسم القطار، بينما ستشارك شركة الزامل للحديد في تصنيع وتوريد السكك الحديدية والمعدات الأخرى المطلوبة للمشروع.

بدوره.. أوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز الصناعة المحلية، وتطوير القطاعات الحيوية، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

كما يعد القطار الكهربائي الخفيف (LRT) مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تحسين نقل الركاب، وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، وخدمة المدن الجديدة والمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة قوية للإنجازات التي تحققت في مصر في مجال الصناعات الثقيلة والمعدات، وتعكس الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التقدم والتنمية في مصر.