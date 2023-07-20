اليوم السابع
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الأرصاد: مصر تسجل أقل درجات حرارة مقارنة بالطقس في الدول المحيطة

الخميس، 20 يوليو 2023 11:49 م
الأرصاد: مصر تسجل أقل درجات حرارة مقارنة بالطقس في الدول المحيطة الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية
محمد شعلان

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أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي لهيئة الارصاد الجوية، أن الخرائط تشير استمرار موجة الطقس الحارة لمدة أسبوع أو عشرة أيام على الأقل بمعنى أنها قد تمتد نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنه على بعيد المدى لا يمكن تحديد درجات الحرارة بدقة كبيرة.
 
وأوضح الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن وضع الطقس في مصر أفضل كثرا من الدول المحيطة بها، قائلا: "احنا أحسن من وضع الأرصاد في دول بجانبنا سواء في الخليج أو بلاد الشام، ودرجات الحرارة تتجاوز فيها الـ50 درجة مئوية".
 
وتابع: "في بلاد المغرب العربي تسجل دولها درجات حرارة لم تسجلها قبل ذلك واحنا أفضل حالا من هذه الدول وأقل درجات حرارة في هذه الموجة بالنسبة للدول المحيطية بينا ومصر أقل المتضررين"، لافتا إلى أن درجات الحرارة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية.

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