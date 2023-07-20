الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة حتى نهاية الشهر ويجب توخى الحذر.. فيديو

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة متوقع استمراها حتى نهاية الشهر، لافتة إلى أن الحرارة انخفضت بشكل طفيف، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يجعلنا نشعر بارتفاع شديد درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "ذلك نتيجة تعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي، الذى يحمل ببخار الماء والكتل الهوائية الساخنة القادمة من شبه الجزيرة العربية والخليج والشام، ما يسبب ارتفاع شديد بنسبة الرطوبة وأيضا وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، ما يزيد من ساعات سطوع الشمس".

واستكملت: "ارتفاع درجات الحرارة استمر مدة طويلة وقد يستمر، وفى كل دول العالم، وهذا قد يؤثر بشكل كبير على صحة المواطن ويصيبه بأمراض القلب نتيجة استمرارية ارتفاع درجات حرارة جسم الإنسان، وبالتالى لابد أن نأخذ احتياطتنا بشكل كبير وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتداء الملابس القطنية، وشرب المياه".

وأردف: "فى العام المقبل سنرى عنف الظواهر الجوية، لكن ربنا حبانا بالبحر المتوسط مما يجعل على تخفض درجات حرارة الكتل الهوائية شديدة الحرارة القادمة".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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