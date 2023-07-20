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اعرف درجات القبول بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد فتح باب التقدم

الخميس، 20 يوليو 2023 10:34 ص
اعرف درجات القبول بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد فتح باب التقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع فى التقرير التالى درجات القبول فى جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للحاصلين على الشهادة الإعدادية.
 
- مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية تقبل من مجموع درجات لا يقل عن 250 درجة.
- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة ايفرجور الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة .
- مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا عن 220 درجة.
- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل عن 220 درجة.
- مدرسة جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة
 
- مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 220 درجة.
- مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة step للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة مدحت السويدى المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة mcv للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 220 درجة.
- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة الذهب لا يقل مجموع الدرجات عن 250 درجة.
- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة
 
- مدرسة الكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة .
- مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 250 درجة.
- مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
- مدرسة الشهيد احمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 210 درجة.
- مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية لا يقل مجموع الدرجات عن 230 درجة.
 
 
 

التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مجموع درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2023

درجات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

اخبار مصر

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