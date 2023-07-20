وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 75 شخصا من منازلهم حتى الآن، مشيرة إلى أن الانهيار الأرضى تسبب في دفن نحو 30 منزلا تحت الأنقاض.

وأضافت القناة أن فريقين من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وصلا إلى موقع الانهيار من أجل المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، كما وصل رجال الإطفاء وقوات الشرطة أيضا.. مشيرة إلى أن هناك مروحيتين على أهبة الاستعداد في أحد المطارات بمدينة "مومباي" من أجل المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن الأحوال الجوية سيئة للغاية.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الأرصاد الجوية الهندية أصدرت تحذيرا باللون الأحمر لمناطق "مومباي" و"رايجاد" و"بالجر" بولاية "ماهراشترا".. موضحة أن جميع المدارس الحكومية والخاصة في مومباي ستظل مغلقة اليوم بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.