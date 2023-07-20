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اجتماعات «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» بشرم الشيخ.. سبتمبر المقبل

الخميس، 20 يوليو 2023 10:57 ص
اجتماعات «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية» بشرم الشيخ.. سبتمبر المقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

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3 آلاف يشاركون في النقاشات الثرية للمنصة العالمية بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية 

عقد لقاءات تنسيقية للاستعداد لهذا الحدث المهم.. وتوفير مقومات النجاح 

معيط: انطلاقة قوية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية 

الاستفادة من خبرات وقدرات «البنك الآسيوي» فى حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة 

معرض للشركات المصرية والأجنبية لفتح آفاق رحبة لتطوير البنية التحتية

كجوك: نتطلع لتوسيع أنشطة البنك الآسيوي في مصر.. امتدادًا للمسيرة المصرية الناجحة في تطوير البنية التحتية

 
 
تستعد مصر لاستضافة اجتماعات «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بمدينة شرم الشيخ، سبتمبر المقبل، بحضور 3 آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة، يشاركون في النقاشات الثرية لهذه المنصة العالمية، بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية بالدول الأعضاء، وقد تم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتحضيرية المشتركة بين وزارة المالية، وممثلي البنك؛ من أجل توفير مقومات النجاح لهذا الحدث المهم، الذي يتضمن إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية؛ يسهم في فتح آفاق رحبة لتطوير البنية التحتية.
 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن عقد اجتماعات البنك الآسيوي في مصر، تُعد بمثابة انطلاقة قوية، نتطلع أن تساعد في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، على نحو يُعزز المسار التنموي الهادف لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره المنشود باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الآسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
 
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن حجم التعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، انعكس في محفظة استثمارية تجاوزت المليار دولار، والمساهمة في تمويل عدة مشروعات منها، محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط أبو قير، وبرنامج النمو الشامل من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التعاون في إصدار سندات «الباندا» لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أننا نتطلع لتوسيع أنشطة البنك الآسيوي في مصر؛ امتدادًا للمسيرة المصرية الناجحة في تطوير البنية التحتية.

وزارة المالية

المالية

البنك الآسيوي

البنك الآسيوي في مصر



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