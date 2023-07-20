إعلان جوائز المؤتمر السنوى للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة القناة

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور،رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة القناة تعد منارة للعلم، وبيت خبرة كبير في مجال البحث العلمي، مثمنا على المجهود الكبير الذي بذل من أجل إنجاح المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، الذي عقد في رحاب الجامعة على مدار يومي 18 ,19 يوليو الحالى بعنوان "التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة" برعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وإشراف الدكتور تامر شوقي عبد المنعم نائب رئيس المؤتمر مدير وحدة التحول الرقمي، وإشراف تنفيذي الدكتورة رانيا حلمي عبده مقرر المؤتمر – وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان حفني شعبان، منسق عام المؤتمر، العميد الأسبق لكلية التربية.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن جوائز مؤتمر هذا العام شهدت استحداث جائزتين هما:- جائزة أفضل بحث تطبيقي على مستوى الجامعة، وجائزة أفضل رسالة علمية على مستوى الجامعة.

وقال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن جوائز المؤتمر تضمنت 3 جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة في أفضل بحث تطبيقي، و3جوائز للمراكز الثلاثة الأولى في أفضل رسالة علمية وذلك لقطاع العلوم الطبية، و قطاع العلوم الأساسية، و قطاع العلوم الإنسانية و الاجتماعية.

أما قطاع العلوم الهندسية والحاسبات فقط حصل على جائزة واحدة فقط، بالإضافة إلى 3 جوائز لأفضل ثلاث ملصقات على مستوى الجامعة، بالإضافة إلى الجائزتين المستحدثتين هذا العام أفضل بحث تطبيقي وأفضل رسالة علمية على مستوى الجامعة.

وجاءت الجوائز وأسماء الفائزين كالآتي :

** في مجال العلوم الأساسية**

جائزة أفضل بحث تطبيقي :

المركز الأول إسلام العياد كلية العلوم،

المركز الثاني بيشوى سعد كلية العلوم،

المركز الثالث سلمى جمال محمد كلية الطب البيطرى.

** أفضل رسالة علمية :

المركز الأول ريهام زين العابدين كلية العلوم،المركز الثاني أحمد عبدالله كلية الزراعة، المركز الثالث نادية أحمدكلية العلوم.

**في مجال العلوم الطبية**

جائزة أفضل بحث تطبيقي :

المركز الأول ديانا تشارلز كلية الطب البشري، المركز الثاني ليلى آحمد أسامه كلية الطب البشري، المركز الثالث شيرين عبد المنعم كلية التمريض

** أفضل رسالة علمية :

المركز الأول دينا محمد حال كلية الصيدلة، المركز الثاني منجريت محمد عاطف كلية الصيدلة، المركز الثالث محمد حسين سلامه كلية الطب البشري

** في مجال العلوم الإنسانية**

٠٠جائزة أفضل بحث تطبيقي :

المركز الأول هبه إبراهيم الدسوقي كلية التربية، المركز الثاني ياسمين عاطف كلية السياحة والفنادق، المركز الثالث سامح عادل شاكر كلية التربية

** أفضل رسالة علمية :

المركز الأول هاله عمر النجار كلية التربية،

المركز الثاني إسماعيل محمد إسماعيل كلية التجارة، المركز الثالث محمود أحمد كلية السياحة والفنادق

** في مجال العلوم الهندسية **

علاء ربيع كلية الهندسة

••• جائزة أفضل ثلاثة ملصقات :

المركز الأول آيه سمير كلية العلوم،

المركز الثاني نادية أحمد كلية العلوم،

المركز الثالث صابرين الجوزي كلية العلوم

••• الجوائز المستحدثة

*** جائزة أفضل بحث تطبيقي على مستوى الجامعة

الفائز إسلام العياد كلية العلوم

*** جائزة أفضل رسالة علمية على مستوى الجامعة

الفائزة دينا محمد حال كلية الصيدلة.