إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادثى تصادم، الأول بين سيارة وموتوسيكل بالطريق الإقليمى بالقرب من نزلة السعديين فى اتجاه قرية كفر السمرى بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والحادث الثانى بين سيارة وتوك توك أمام موقف الأتوبيس بمركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالطريق الإقليمى بالقرب من نزلة السعديين فى اتجاه قرية كفر السمرى بمركز منيا القمح، ما أسفر عن مصرع 3 اشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم الدفع بسيارات مرفق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزى فى منيا القمح لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

فى سياق آخر، أصيب كلًا من: خالد ص م، 52 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، بكسر بالذراع، ومحمد ط م، 19 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، ولؤى ط ع، 21 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك أمام موقف الأتوبيس بمركز منيا القمح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.