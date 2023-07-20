إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 10 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الدائرى بمحافظة الفيوم أمام دخلة قرية أبو عش وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الدائرى أمام دخلة قرية أبو عش وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.