إصابة ربة منزل وطفل فى حادث سير بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت ربة منزل وطفل اليوم فى حادث انقلاب نارية بخارية أمام مستشفى الدعوة بطريق السادات بمدينة بنى سويف ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق السادات بمدينة بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من نهال م 35 سنه ربة منزل مصابه كدمه بالرأس وجروح وسحجات، خالد خ 11 سنه طالب مصاب كدمات وسحجات متفرقه إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.