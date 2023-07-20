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إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة فرض الإتاوة وترويع المواطنين فى المعادى

الخميس، 20 يوليو 2023 04:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة فرض الإتاوة وترويع المواطنين فى المعادى محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المعادى، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة البلطجة وفرض إتاوات على المواطنين.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادى بالقاهرة من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.
 
بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.
 

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