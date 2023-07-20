إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة

كتب: أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت النيابة العامة رجال مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

كانت قد نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.