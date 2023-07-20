اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 07:20 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تحصل على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولى

الخميس، 20 يوليو 2023 06:17 م
أوكرانيا تحصل على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولى زيلينسكى
أ ش أ

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 تتسلم أوكرانيا، قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى (أى ما يعادل 1.34 مليار يورو) من البنك الدولي، بضمان حكومة اليابان.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال - فى منشور على تطبيق "تليجرام" أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم/الخميس/ - إنه سيتم استخدام القرض فى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة بناء الاقتصاد.


وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد قدموا - فى وقت سابق اليوم - خطة لإنشاء صندوق مساعدات جديد لأوكرانيا لضمان دعم مالى للبلاد بدءًا من العام المقبل.

 

 


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