أوكرانيا تحصل على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولى

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تتسلم أوكرانيا، قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى (أى ما يعادل 1.34 مليار يورو) من البنك الدولي، بضمان حكومة اليابان.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال - فى منشور على تطبيق "تليجرام" أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم/الخميس/ - إنه سيتم استخدام القرض فى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعادة بناء الاقتصاد.



وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قد قدموا - فى وقت سابق اليوم - خطة لإنشاء صندوق مساعدات جديد لأوكرانيا لضمان دعم مالى للبلاد بدءًا من العام المقبل.