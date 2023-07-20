اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 يوليو 2023 10:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أميرة بهي الدين: الدولة مهتمة بدعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الخميس، 20 يوليو 2023 09:00 م
أميرة بهي الدين: الدولة مهتمة بدعم التحالف الوطنى للعمل الأهلى الإعلامية أميرة بهي الدين
محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الإعلامية أميرة بهي الدين، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عبارة عن كيانات وجمعيات تقدم خدمات للناس، وهو ناتج في الأساس من شعور المواطن سواء مسئول أو انسان عادى بالمسئولية تجاه الآخرين.
 
وأكدت أميرة بهي الدين، خلال تقديم برنامج "افتح باب قلبك"، على قناة سي بي سي، أن الدولة المصرية قررت تمارس مسئولية تجاه هذا الكيان الضخم التحالف الوطني للعمل الأهلي، موضحة أن الدولة مهتمة بدعم التحالف الوطني للعمل الاهلي وهذا الدعم مرتبط بممارسة الدولة لمسئوليتها المجتمعية تجاه المواطنين.
 
وتابعت: "علينا مسئولية جماعية تجاه ما يحدث من خدمات وإنجازات ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي"، مؤكدة أن الحفاظ عليها مسئولية وإحساس من المفترض أن يكون عند الجميع ولا يتحدث شخص أنه مسئول عن نفسه فقط.

أميرة بهي الدين

افتح باب قلبك

التحالف الوطني للعمل الاهلي

التحالف الوطني

العمل الاهلي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة