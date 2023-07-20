أطفال التوحد بشباب كفر الشيخ فى تدريب خاص لتنس الطاولة ضمن مبادرة نتوحد من أجلهم

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريب خاص لتنس الطاولة ضمن فاعليات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بمركز أطفال التوحد ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

من جانبه أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن لقاء تنس الطاولة كان بمركز شباب كفر الشيخ، تتضمن المبادرة عدداً من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية .

و تتجدد فاعليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" و تنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، و بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.



أطفال التوحد بشباب كفر الشيخ فى تدريب خاص لتنس الطاولة (4)



أطفال التوحد بشباب كفر الشيخ فى تدريب خاص لتنس الطاولة (1)



أطفال التوحد بشباب كفر الشيخ فى تدريب خاص لتنس الطاولة (2)



أطفال التوحد بشباب كفر الشيخ فى تدريب خاص لتنس الطاولة (3)

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