أسعار النفط تسجل 79.46 دولار لخام برنت و75.45 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 79.46 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.45 دولار للبرميل.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ترحيب بلاده بالتعاون والشراكة والاستثمار مع السعودية لتطوير قطاع النفط والطاقة.

وذكر بيان للوزارة - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن عبد الغني، استقبل مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز في السعودية محمد بن عبدالرحمن البراهيم والوفد المرافق له، حيث أشار عبدالغني إلى العلاقات المتميزة التي تربط العراق بالمملكة، والتي شهدت تطورا كبيرا.

ومن جانبه أكد المسئول السعودي أن الوفد أجرى مباحثات مع المسئولين في وزارة النفط العراقية، وتم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الغاز والنفط والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.