10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. إنشاء وبدء الدراسة فى 16 جامعة أهلية

كتب محمد صبحى

حظي التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية في الفترة من 2014 حتى 2023، وأدى ذلك إلى تطوير شامل في منظومة التعليم الجامعي بمصر.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء جامعات أهلية جديدة، لتكون بمثابة إضافة هامة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، خاصة وأن هذه الجامعات تقدم برامج دراسية بيبنية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعتمد على أحدث نظم التعلم والمُتبعة في كُبرى الجامعات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات الأهلية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية والتي تعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء 4 جامعات أهلية (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة)، كما تم إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة ( بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، وبدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023، بخلاف 4 جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات (جامعة النيل الأهلية، الجامعة الفرنسية في مصر، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، جامعة مصر للمعلوماتية)، ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية 20 جامعة أهلية تقع بمختلف أنحاء الجمهورية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، وهي جامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لإعادة استخدامها في أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب أحدث النظم العالمية، وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى الاهتمام بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية لاستغلال طاقات الشباب وتنمية الوعي لديهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات الأهلية قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون والشراكات مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، لتطوير ودعم العملية التعليمية، ولطرح برامج دراسية مزدوجة الشهادة، حيث يحصل الطالب بموجبها على شهادة من الجامعة الأهلية المصرية وشهادة من الجامعة الأجنبية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات بالانضمام إلى التحالفات الإقليمية مع المؤسسات الاكاديمية والصناعية والإنتاجية؛ لتلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية، ولدعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي ولخدمة المجتمع والبيئة المُحيطة بها.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن طرح البرامج الدراسية الحديثة وعقد الشراكات الدولية والتحالفات الإقليمية يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، مشيرًا إلى أن هناك تكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية لتحسين مُخرجات التعليم الجامعي وتأهيل الطلاب لسوق العمل، منوهًا إلى أن مبادئ الاستراتيجية تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وتُقام جامعة الجلالة على مساحة 173 فدانًا بمدينة الجلالة بمحافظة السويس، وتضم مجالات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، حيث طرحت 35 برنامجًا دراسيًا في 14 مجالاً دراسيًا، وسيتم فتح برامج دراسية جديدة خلال العام الدراسي الجديد.

وتضم جامعة الملك سلمان الدولية ثلاثة أفرع بمدن (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ) بمحافظة جنوب سيناء، وطرحت الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة في عدة مجالات منها (العلوم الهندسية، هندسة الحاسبات، علوم الحسابات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية المُتقدمة، الزراعات الصحراوية، الطب، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، الطب البيطري، التمريض، العلوم الإدارية والأعمال، اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم).

وتقام جامعة العلمين الدولية على مساحة 150 فدان بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المميزة في عدة مجالات ومنها (الهندسة، هندسة الحاسبات، علوم الحاسب، العلوم الأساسية المُتقدمة، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية والأعمال، الفنون والتصميم، طب الأسنان، بالإضافة إلى برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد).

وتقع جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة، تُقام على مساحة 127 فدانًا، وتضم العديد من الكليات المُتميزة وهي: (الأعمال، المُعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، وكلية الدراسات العليا).

وطرحت جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتي تم إنشاؤها على مساحة 29 فدانًا، العديد من البرامج المتميزة من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

وقدمت جامعة الإسكندرية الأهلية التى تم إنشاؤها على مساحة 30 فدانًا، العديد من البرامج الدراسية المُتميزة في (كلية الطب والجراحة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب والبيانات، وكلية العلوم).

وبدأت الدراسة في جامعة المنيا الأهلية التي تم إنشاؤها على مساحة 41.2 فدانًا، ببرنامج (كلية الصيدلة) خلال العام الدراسي 2022/2023.

وطرحت جامعة الزقازيق الأهلية العديد من البرامج الدراسية الحديثة من خلال (كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات).

وتقدم جامعة حلوان الأهلية والتي تم إنشاؤها على مساحة 16.8 فدانًا برامج دراسية متطورة من خلال (كلية الهندسة، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال) حيث تقدم الجامعة برامج دراسية حديثة ومتميزة، وهي (برنامج هندسة الأنظمة الذكية، برنامج العمارة والتصميم البيئي، وبرنامج التصميم الداخلي البيئي، برنامج الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية، برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي).

وطرحت جامعة أسيوط الأهلية والتي تم إنشاؤها على مساحة 38 فدانًا، 11 برنامجًا دراسيًا في 7 كليات وهي (الطب البشري، طب الأسنان، الهندسة، العلوم التطبيقية، الصيدلة والبحوث الدوائية، الألسن واللغات التطبيقية، العلوم الإدارية والمالية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).

وتقدم الدراسة في جامعة بنها الأهلية التي تم إنشاؤها على مساحة 37 فدانًا، العديد من البرامج الدراسية المتميزة وذلك في (كلية الطب البشري، وكلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال).

وطرحت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، التي تم إنشاؤها على مساحة 44 فدانا، عددًا من البرامج المتميزة، من خلال كلية الطب والجراحة العامة (برنامج الطب والجراحة)، وكلية الهندسة (برنامج هندسة التشييد).

وبدأت الدراسة بجامعة بني سويف الأهلية التي تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، في 13 برنامجًا دراسيًا (الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا، والمحاسبة والتمويل الدولي، والإنتاج التليفزيوني والسينمائي، وعلم النفس الإكلينيكي، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية، والأمن السيباني)

وطرحت جامعة المنصورة الجديدة التي تم إنشاؤها على مساحة 42 فدانًا، عددًا من البرامج الدراسية المتميزة من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية طب الفم والأسنان، كلية الصيدلة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).

وبدأت الدراسة في جامعة المنوفية الأهلية التي تم إنشاؤها على مساحة 17.7 فدانًا، بـ (كلية الهندسة، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي) خلال عامها الدراسي الأول.

وطرحت جامعة جنوب الوادي التي تم إنشاؤها على مساحة 41 فدانًا، خلال عامها الدراسي الأول (برنامج الطب والجراحة) الذي يتم تقديمه بكلية الطب والجراحة.