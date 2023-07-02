وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الأورام ومكتب صحة جنوب الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، اليوم الأحد مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمى، وكان في استقباله الدكتور عادل إسماعيل مدير المستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى خلال العيد.

وتأتى الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وفقا لخطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك واستكمالا للمتابعة المستمرة لمستوى الخدمة الطبية بالمحافظة تحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتفقد الدكتور علي حطب، أقسام العناية المركزة بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية ،وتوافر الأدوية والمستلزمات لأقسام الطوارئ وتقديم كافه سبل الرعاية للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة على التنسيق الكامل والتام بين مديرية الصحة ومستشفيات الإسماعيلية لتذليل اى صعوبات ونقل المرضي وتلقيهم العلاج، وأشاد "حطب" بانتظام سير العمل بالمستشفى خلال ايام العيد وتواجد كافة الفرق الطبية وفقًا لجداول الطوارئ، وتوافر كافة الخدمات الطبية بأعلى جودة ويسر.

واستكمل وكيل وزارة الصحة جولته بزيارة مكتب صحة جنوب الإسماعيلية وقام بالمرور على أقسام الادارة ومكتب الصحة والوقائي وتابع "حطب" مستوى الأداء بالمكتب مشيراً الى تفعيل كافة المبادرات بمكتب الصحة حيث يقدم خدمات تطعيمات المسافرين و التطعيمات الروتينية للمواليد بالاضافة الى مبادرات 100 مليون صحة لفحص السمع لحديثي الولادة و دعم صحة المرأة و فحص الامراض المزمنة و الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

وأشاد بجهود جميع العاملين بالمكتب وارتفاع مؤشر الأداء للفرقة الثابتة والعياده المتحركه "لمبادرة 100 يوم صحة" منذ اليوم الأول للمبادرة ،فضلا عن جودة وكفاءة جميع الخدمات التى يقدمها مكتب صحة جنوب للمواطنين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتورة نهله تعيلب مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية دكتورة رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى، دكتور محمد لطفى مدير ادارة المستشفيات، تريزه ابراهيم مدير إدارة التمريض وفريق الإشراف بمديرية الصحة.