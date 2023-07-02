وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية وإجراءات مشددة لمنع الغش

كفر الشيخ- محمد سليمان

يؤدي 25 ألفا و99 طالبا وطالبة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، بـ76 لجنة بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، بـ11 إدارة تعليمية، وسط إجراءات مشددة لمنع الغش، ودخول المحمول.

وتفقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بحضور الدكتور علاء جوده وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير التعليم العام، ومسئولي مركز توزيع الأسئلة، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة، لتوزيع صناديق أسئلة مادتي الفيزياء والتاريخ على 76 لجنة، وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد، و قدم عبد الله رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 76 لجنة، وعدد الطلاب بها 25 ألفا 99 طالبا وطالبة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد محمد عبد الله، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.