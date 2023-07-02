اليوم السابع
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الثلاثاء المقبل..

وزير الأوقاف يعلن النقل الكلى للعاصمة الإدارية: خدمات الديوان بمبنى العاصمة

الأحد، 02 يوليو 2023 11:16 ص
وزير الأوقاف يعلن النقل الكلى للعاصمة الإدارية: خدمات الديوان بمبنى العاصمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: لؤى على

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إتمام النقل الكلى للعاصمة الإدارية الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنها انطلاقة نحو إدارة أحدث وجميع خدمات ديوان عام الوزارة من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو عنوانها الرسمى من تاريخه.

 

وذكر الوزير أنه فى إطار انطلاق الدولة المصرية نحو المستقبل وتحديث نظم الإدارة فى ظل الجمهورية الجديدة، تبدأ وزارة الأوقاف المصرية كامل عملها الرسمى من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بإتمام نقل جميع العاملين بها وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وذكر الوزير أنه بهذه المناسبة تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها في تحقيق رسالتها المنوطة بها من خلال أحدث نظم الإدارة في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف ، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا وأداء المهام الموكلة للوزارة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويحقق مصلحة وطننا العزيز ، وخالص تهنئتي لجميع العاملين بالأوقاف على هذه النقلة العظيمة وعلى هذا الانتقال نحو إدارة أحدث في مناخ يحفز على مزيد من العمل والإنجاز والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان .

 


وزاره الاوقاف

وزير الاوقاف

العاصمه الاداريه الجديده



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