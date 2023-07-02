نيودلهي تطالب إسلام أباد بالإفراج عن سجناء هنود محتجزين في باكستان

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طالبت وزارة الشئون الخارجية الهندية، السبت، باكستان بالإسراع في إطلاق سراح 254 صيادا هنديا وأربعة سجناء مدنيين كانوا قد أكملوا فترة عقوبتهم، وإعادتهم إلى البلاد.

وأفادت الوزارة - في بيان نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية - بأنه تم أيضا مطالبة إسلام أباد بإتاحة الوصول القنصلي الفوري للصيادين الـ12 الباقين و14 سجينا مدنيا محتجزين في السجون الباكستانية، ويعتقد أنهم هنود.

وأضافت أن الهند نشرت قوائم تضم 343 سجينا مدنيا و74 صيادا محتجزا لديها من الباكستانيين أو الذين يعتقد أنهم باكستانيون.. وبالمثل، نشرت باكستان قوائم تضم 42 سجينا مدنيا و266 صيادا محتجزين لديها من الهنود أو الذين يعتقد أنهم هنود.

وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، فقد تم إعادة 2559 صيادا هنديا و63 سجينا مدنيا من باكستان منذ عام 2014، من بينهم 398 صيادا هنديا وخمسة سجناء مدنيين أعيدوا من باكستان هذا العام.

وأوضحت القناة أن الهند قدمت هذا الطلب في إطار اتفاق عام 2008 لتبادل قوائم السجناء المدنيين والصيادين من كلا البلدين، كجزء من ممارسة للقيام بذلك في أول يناير وأول يوليو من كل عام.