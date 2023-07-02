مقتل طالب أمريكى فى ظروف غامضة بالمكسيك والسلطات تحقق

كتبت ـ فاطمة شوقى

عثرت السلطات المكسيكية على جثة شاب أمريكى فى السيارة التى كان يقودها بعد مقتله بـ 7 رصاصات ، مما اعتبره البعض أنها جريمة غريبة لأنه كان طالبا وباحثا فى النباتات.

وأشارت صحيفة "الاونيبسيون" المكسيكية، إلى أنه طالب الدكتوراه بجامعة كاليفورنيا، جابرييل تروجيلو، البالغ من العمر 31 عاما عبر إلى المكسيك فى 17 يونيو بهدف جمع شجيرة فى ولاية سونورا، وتم العثور على جثته على نحو غريب فى شاحنة بعد إصابته بـ7 رصاصات.

وأبلغت صديقته تروجيلو عن اختفائه، وقالت إن عائلته طالبته بعدم القيام بالرحلة إلى مكان خطير مثل سونورا، وهي ولاية سجلت حتى مايو 518 جريمة قتل، وفقًا لبيانات من الحكومة المكسيكية. ومع ذلك ، يعتقد تروخيو أن الرحلة كانت حاسمة في تحقيقه.

وقالت صديقته إنها قامت بالسفر إلى المكسيك للبحث عن صديقها، وأبلغت السلطات التى لا تزال تحقق فى تلك الجريمة التى تعتبر غامضة والبحث عن أسباب قتله.