مصلحة الضرائب: الربط مع الجمارك في إطار التحول الرقمى وحصر المجتمع الضريبى

كتب محمد شعلان

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، أن الربط بين مصلحتي الضرائب والجمارك يأتي في إطار التحول الرقمي وحصر المجتمع الضريبي بالكامل، موضحا أن الهدف من ربط الجمارك بالضرائب هو ربط شبكي بين كل المصالح الإيرادية للدولة المصرية.

وأضاف رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، أن هناك حصرا لجميع التعاملات التي تتم في جميع المصالح بالنسبة للجمارك هناك استيراد وتصدير يصب في الضرائب المصرية، موضحا أن من ضمن مهام التحول الرقمي تطبيق الفاتورة الالكترونية.

وتابع: "تم تطبيق المنظومة الفاتورة الالكترونية على مراحل وفي حالة عدم من يلتزم في الفاتورة الالكترونية تتخذ ضده الاجراءات القانونية"، مؤكدا أن الفاتورة الالكترونية ملزمة للسماح بالاستيراد أو التصدير.