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مصرع طالب غرقا فى حمام سباحة مركز شباب بقليوب.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

الأحد، 02 يوليو 2023 11:08 ص
مصرع طالب غرقا فى حمام سباحة مركز شباب بقليوب.. والنيابة تصرح بدفن الجثة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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لقي طالب بالصف الأول الإعدادي مصرعه، إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة مركز شرطة قليوب، أثناء قيامه بالسباحة بالحمام، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محض بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال اطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة الطالب لسؤالهم.

 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة المركز.

 

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق "حسن ع ر"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بحمام سباحة داخل مركز شباب منطي دائرة المركز، أثناء قيامه بالاستحمام، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

 

جرى استدعاء مدير مركز الشباب، الذي أكد أن حمام السباحة مرخص، ومستأجر لـ"محمد ي ح"، 24 سنة، وأنه جرى محاولة إسعاف الطفل إلا أنه لم يجدي ذلك نفعا وتوفي أثناء ذلك، وبسؤال والد الطفل لم يتهم أحد بوفاة نجله ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي.

 


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