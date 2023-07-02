مصرع شخص وزوجته فى إثر انهيار منزل فى المنوفية

لقى شخص وزوجته مصرعهما وأصيب نجليهما، وذلك إثر إنهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص وزوجته وأصابة نجليهما وذلك إثر إنهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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