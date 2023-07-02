مصرع شخص وزوجته فى إثر انهيار منزل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص وزوجته مصرعهما وأصيب نجليهما، وذلك إثر إنهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.