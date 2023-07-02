اليوم السابع
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الأحد، 02 يوليو 2023 07:37 م
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مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة

الأحد، 02 يوليو 2023 07:22 م
مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمى بالجيزة حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الإقليمى فى الجيزة. وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بطريق فى الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة شخص وجرى نقله إلى المستشفى المركزى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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