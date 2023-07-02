مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع رئيس "تحالف العزم" الأوضاع بالبلاد

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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، اليوم الأحد، أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية العراقية.



وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن الأعرجي التقى رئيس تحالف العزم، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق.



وأضاف أن الجانبين شددا على أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية العراقية، لدعم البرنامج الحكومي، في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.