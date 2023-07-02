اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يوليو 2023 04:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع رئيس "تحالف العزم" الأوضاع بالبلاد

الأحد، 02 يوليو 2023 04:00 م
مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مع رئيس "تحالف العزم" الأوضاع بالبلاد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، اليوم الأحد، أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية العراقية.


وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن الأعرجي التقى رئيس تحالف العزم، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق.


وأضاف أن الجانبين شددا على أهمية تلاقي المشتركات بين مختلف القوى السياسية العراقية، لدعم البرنامج الحكومي، في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد.


العراق

قاسم الأعرجي

الأوضاع فى العراق

مثنى السامرائي

تحالف العزم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة