محافظ كفر الشيخ: إقبال على حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات والمراكز الطبية

شهدت حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فى يومها الثامن، إقبالا من المواطنين لإجراء الكشف الطبى ضمن جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة "، بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى فى القرى والتوابع.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج )، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلاً عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

‏وتابعت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أعمال مبادرة "100 يوم صحة"، والتأكد من انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، كما تابعت خطة التأمين الطبى، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة، والمركزية، والنوعية، بالمحافظة خلال إجازة أيام عيد الأضحى المبارك، كما انتظام سير العمل بغرفة الطوارئ، كما تأكدت من كفاءة العاملين بها فى متابعة خدمات تحويل حالات الرعاية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوى، إلى جانب حالات الحوادث، وحالات التحويل إلى المستشفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.