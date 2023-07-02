قاد بسرعة جنونية وتعاطى المخدرات.. تفاصيل جديدة عن حياة هانتر بايدن فى 2018

كتبت ــ رباب فتحى

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير حصرى لها صور التقطها هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي أثناء القيادة بسرعة لا تصدق عند 276.81 كليومتر في الساعة على طريق سريع خارج لاس فيجاس.



سرعة جنونية

وأوضحت الصحيفة، أنه كان يسرع بسيارته البورش 911 فى طريقه إلى "مدينة الخطيئة" في 1 أغسطس 2018 من أجل لقاء مع العديد من بائعات الهوى عندما التقط صورة للوحة القيادة تظهر مدى سرعته.

وأكدت الصحيفة، أن الصورة عثر عليها على الكمبيوتر المحمول الخاص بالابن الأول. كما تظهر النصوص الموجودة على الكمبيوتر، والذى تركه في ورشة إصلاح بولاية ديلاوير، التنسيق مع العديد من بائعات الهوى ودعوتهن إلى فندقه.



هانتر بايدن

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الرحلة غالبا كانت خلال نفس الأسابيع المشئومة في فيجاس عندما تم تصويره لاحقًا أمام الكاميرا وهو يصف لبائعة هوى كيف سرق تجار المخدرات الروس أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة به وتركوه في حوض الاستحمام الساخن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هانتر بايدن ترك الكاميرا مفتوحة بعد تصوير نفسه مع إحدى بائعات الهوى وظهر وهو يسرد ما حدث فى فيجاس، حيث قضى 18 يومًا يتنقل بين أجنحة الفنادق الفاخرة ، والتي تكلف أحيانًا 10000 دولار في الليلة.

وأضافت الصحيفة، أن الصورة التي التقطها لسرعته الخطيرة في الساعة ليست اللقطة الوحيدة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به والتي تُظهر تجاهل هانتر الصارخ لقوانين القيادة أثناء إدمانه للمخدرات.



هانتر وهو يدخن

تظهر صورة أخرى مؤرخة في 12 يونيو 2018 أنه يسير بسرعة 56 كيلومتر في الساعة في شاحنته الجديدة من طراز فورد رابتور بينما يحمل في يده سيجارة تبدو أنها مخدرة.

كان من المقرر أن يسافر إلى لوس أنجلوس في اليوم السابق. من بين رسائله الإلكترونية ، رحلة طيران يونايتد إيرلاينز بقيمة 1048.37 دولارًا تغادر من مطار واشنطن دالاس في 11 يونيو. لكن فاتته الرحلة وبدلاً من ذلك توجه إلى المطار في وقت متأخر من مساء يوم 12.

اعترف هانتر بالقيادة – ووقوع حادث - خلال حفل آخر به مخدرات في عام 2016 ، وذلك في مذكراته "أشياء جميلة" والتي نشرت فى عام 2021.

وقال إنه كان منتشيًا لمدة 12 يومًا على التوالي قبل الدخول إلى مركز إعادة تأهيل في أريزونا ، وهي واحدة من فتراته العديدة في العيادات باهظة الثمن ، والتي دفع جو بايدن تكاليف بعضها.