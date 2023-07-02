اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قائد بالجيش الأوكراني: لم يتم تسجيل انتقال وحدات من فاجنر إلى بيلاروس حتى الآن

الأحد، 02 يوليو 2023 06:00 ص
قائد بالجيش الأوكراني: لم يتم تسجيل انتقال وحدات من فاجنر إلى بيلاروس حتى الآن الجيش الاوكرانى
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قال الليفتنانت جنرال سيرجي ناييف قائد القوات المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية، إنه لم يتم تسجيل حركة انتقال وحدات مرتزقة من فاجنر إلى بيلاروس حتى الآن.
 
وفي تصريح لوكالة (يوكرينفورم) قال ناييف إنه "بحلول اليوم، لم يتم تسجيل إنتقال وحدة واحدة من شركة فاجنر إلى أراضي بيلاروس. ومع ذلك ، نحن على دراية بالتطور الإضافي للوضع، وتعمل وكالات استخباراتنا للحصول على معلومات عنها. إذا حدث ذلك ستعرف القيادة العسكرية بذلك".
 
وأضاف أنه في حالة نشر وحدات فاجنر في بيلاروس، ويجري دراسة العديد من سيناريوهات العمل. وتابع أنه في كل سيناريو ستتخذ القوات المسلحة الإجراءات المضادة المناسبة. ويجري حاليا تدريب
القوات لمواجهة الاحتمالات. 
 
وأشار إلى أن المخابرات الأوكرانية وشركاء أوكرانيا يراقبون عن كثب الوضع في بيلاروس، ولا سيما فيما يتعلق بنقل الأسلحة النووية.

الجيش الاوكرانى

فاجنر

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