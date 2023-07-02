ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن ممثل الشركة قوله " غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي تبلغ 41.2 مليون متر مكعب في 2يوليو .. وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا".



وبلغ حجم الضخ في اليوم السابق41.2 مليون متر مكعب أيضا.



وذكرت تقارير سابقة - بالإشارة إلى البيانات الصادرة عن موقع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا - أن عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ 41.2 مليون متر مكعب في 2 يوليو.



وفي 10 مايو الماضي ، أعلن مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا اعتبارًا من 11 مايو بسبب قوة قاهرة، حيث يُزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوهانسك ونتيجة لذلك ، سيتم رفض طلبات النقل ولن يتم قبول الغاز.



لكن شركة الغاز الروسية لم ترى أي أسباب لتعليق الضخ بموجب الترتيب السابق ، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لأي ظروف قاهرة .. وأضافت الشركة أنه كان من المستحيل من الناحية الفنية تحويل جميع أحجام النقل إلى نقطة ربط أخرى، وهي محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك الروسية.