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عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ إلى لجان الثانوية

الأحد، 02 يوليو 2023 08:05 ص
عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ إلى لجان الثانوية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وصول أسئلة امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية إلى لجان الثانوية العامة، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم تسليم صناديق الأسئلة إلى رؤساء اللجان، مشددة على أنه سيتم فتحها وتوزيعها على الطلاب مع انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحاً.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن أسئلة امتحان الفيزياء مخصص لها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة التاريخ، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن 70% من الأسئلة فى التاريخ والفيزياء للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وإجاباتها قصيرة خاصة فى الأجزاء المقالية.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.
 
 
 

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